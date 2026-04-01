占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2026年4月の運勢を占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）【今月のカード：太陽（The Sun）／逆位置】「太陽」の逆位置は、元気を蓄える意味を持ちます。今月は、自分が楽しいと思うことを実現するために、計画や準備を進めていくとよい1カ月。ただし、現実とかけ離れた計画にならないよう注意を。1〜2年ほどで実現できる、具体的な