占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2026年4月の運勢を占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）【今月のカード：力（The Strength）／逆位置】「力」の逆位置は、人に頼らず自立していく流れを示します。今月は、周りの力を借りなくても、物事がサクサクと動いていく1カ月となりそう。ただし、マイペースになり過ぎて、自分の主張が強くなり過ぎないよう注意を。周