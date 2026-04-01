俳優・加藤小夏（26）が1日、自身のSNSを更新し、事務所移籍を発表した。【画像】加藤小夏、事務所移籍を発表（報告全文）＆アーティスト写真インスタグラムで「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」とし、「この度、3月31日をもちましてサンミュージックプロダクションを退社いたしましたことをご報告いたします」と報告。「13歳の頃からこれまで、本当にたくさんのことを学ばせていただき、心から感謝してお