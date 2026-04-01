国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長が3月31日、W杯北中米大会（6月11日開幕）への出場可否が注目されるイラン代表に関し「彼らはW杯でプレーするだろう」と語ったと複数の海外メディアが同日に報じた。トルコのアンタルヤで行われ、イランがコスタリカを5―0と圧倒した親善試合を観戦。「彼らは非常に強いチームなので喜ばしい。私はとても満足している。チームを見て選手や監督と話した。だから全て問題ない」と語