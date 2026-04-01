１日午前１０時６分頃、茨城県南部を震源とする地震があり、栃木県真岡市で震度５弱を観測した。宇都宮市や水戸市、栃木県栃木市や福島県白河市、千葉県野田市、埼玉県宮代町などで震度４を記録した。気象庁によると、震源の深さは４８キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・０と推定される。この地震による津波はなかった。同庁は、揺れの強かった地域では落石や崖崩れに警戒するよう呼びかけている。今後１週間程度は、