1日午前10時すぎ、関東地方で震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を観測したのは栃木県の真岡市です。真岡市役所によりますと、市内で震度5弱を観測した地震の被害情報については、現在、確認中ということです。