午前10時06分頃、関東甲信地方で震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】各地の震度震源 茨城県南部深さ 48km M5.0震度5弱 真岡市震度4 宮代町 野田市 水戸市 笠間市 守谷市 筑西市震度4 坂東市 桜川市 宇都宮市 栃木市 鹿沼市 小山市 大田原市 下野市 益子町 白河市震度3 東京中野区 東京杉並区 東京練馬区 東京足立区 さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま岩槻区震度3 熊谷市 川口市 行