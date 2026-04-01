○マーリンズ9−2ホワイトソックス●＜現地時間3月31日ローンデポ・パーク＞シカゴ・ホワイトソックスがマイアミ・マーリンズとのカード2戦目に逆転負け。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、開幕から5試合連続安打をマークした。村上は3回表の第2打席。一死一、二塁の好機で先発右腕ジャンクに対峙すると、カウント1-1から低めのスライダーを捉え、二遊間を破る中前適時打。3番アンドリュー・ベニン