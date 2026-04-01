幼いわが子の言語能力を養うには親はどう接すればいいのか。子ども専門の言語聴覚士として30年のキャリアを持つ原哲也さんは「擬音語や擬態語といったオノマトペが豊富な言語である日本語の特徴を上手に使うといい」という――。（前編／全2回）※本稿は、原哲也『子どものことばが育つコツ120』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。■子どもにとって「楽しいことば」を使うことばの入り口として最適なのは「オノマトペ