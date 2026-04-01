MONO NO AWARE 玉置周啓さん=篠塚ようこ撮影選書という切り口から、ミュージシャンたちの音楽に対する思考や感性のあり方をたどる企画「ミュージシャンたちの読書メソッド」。初回に登場するのは、4人組バンドMONO NO AWAREのフロントマン・玉置周啓さんです。ジャンルも時代も異なる4冊を手がかりに、表現者・玉置周啓としての輪郭と、ひとりの生活者として世界に触れ続ける、誠実でユーモラスな感受性と視線に迫りました。（文