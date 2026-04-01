咲き始めたソメイヨシノ=19日、さいたま市この春、きみは旅立ちのときを迎えている。でも、きみは果たして本当にその準備ができているのかな。先日僕が立ち寄ったある高校の校訓は「自律」と「創造」だが、学校の実態からするとこれは一種の皮肉に近い。「自律」とは「自分自身の規律に基づいて判断し行動する」ことだが、多くの学校で求められているのは「その場で優勢な価値観を読み取って自発的に動く能力」でしかない。