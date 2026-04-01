香川県議会 香川県議会の宮岡陽子議員は3月25日付で、1人会派「みらい香川」を解消し、自民党香川県政会に入会する所属会派変更届を議長に提出しました。 これに伴い、香川県議会（定員41・欠員1）の会派構成は、自民党香川県政会が22人、自民党議員会5人、国民民主党議員会5人、立憲・市民派ネット4人、公明党議員会2人、共産党県議団と香川・せとうちnextが各1人となりました。 宮岡陽子議員は、坂出市選挙区選出で現