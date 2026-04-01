【キン肉マン生誕祭2026】 4月1日より開催 ヒキダシは、ゆでたまご原作のコミック「キン肉マン」の主人公、キン肉マンことキン肉スグルの4月1日の誕生日を記念して、「キン肉マン生誕祭2026」と題した販売イベントを開催する。 「キン肉マン生誕祭2026」では、キン肉マン公式オンラインストア「KIN29.COM」にて、KIN29.COM限定アイテムなど新商品が販売される。限定商品として、ファイブスタ&