洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一が１日、お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。美川は２０２５年９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」の診断を受け、ペースメーカーを埋め込む手術を受けた。入院中にパーキンソン病であることが判明。投薬とリハビリ治療などを経て、同年１２月１