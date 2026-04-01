FIFA世界ランク18位の日本代表の英国遠征2試合目の相手は、同4位で北中米W杯の優勝候補の一角を占めるイングランド代表（日本時間1日午前3時45分キックオフ）。【もっと読む】森保ジャパンの人選に大変動！「代表歴無関係」の新機軸試合会場は、サッカーの母国イングランドが誇る聖地ウェンブリー・スタジアム。観客7万9233人の完全アウェーの中、森保ジャパンが1−0で歴史的大金星を挙げた。序盤から格上イングランドがゲー