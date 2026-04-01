1日午前10時6分ごろ、栃木県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。今後の情報に注意してください。最大震度5弱を観測したのは、栃木県南部です。深さは５０ｋｍ規模はＭ５．０震度５弱真岡市震度４白河市水戸市笠間市守谷市筑西市震度４坂東市桜川市宇都宮市栃木市鹿沼市小山市大田原市下野市益子町宮代町震度４野田市震度３須賀川市鏡石町西郷村泉崎村中島村震度３