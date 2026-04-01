【山田美保子のミホコは見ていた！】春の改編により生ワイドのＭＣやコメンテーターが一新している昨今。特にＧＰ帯で４０％を超える改編が行われたフジテレビでは生放送が増え、火曜日は早朝から夜まで実に１６時間連続となることが大きな話題だ。そんな中、局内外から期待が寄せられているのが夕方の「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」に復帰した榎並大二郎アナである。「生活者目線」と「安心感」をキーワードにリニュー