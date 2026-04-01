1日午前10時6分ごろ、栃木県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。最大震度5弱を観測したのは、栃木県の真岡市です。【各地の震度詳細】■震度5弱□栃木県真岡市■震度