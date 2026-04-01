レトロ可愛いキャラクターとして人気のモンチッチが、イオンのファッションブランドとコラボ♡今の気分にぴったりなプリントTシャツが登場しました。懐かしさとトレンド感を兼ね備えたデザインで、日常コーデに遊び心をプラス。ユニセックスで楽しめる、今注目のアイテムです♪ レトロ×トレンドの新デザイン 今回のTシャツは、モンチッチの魅力を活かした全6種類のデザイン展開。定 番のフォトプリントから