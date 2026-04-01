午前10時06分ころ、関東地方で震度5弱を観測する強い地震がありました。各地の震度は、震度5弱が、栃木南部。震度4が、福島中通り、茨城北部、茨城南部、栃木北部、埼玉南部、千葉北西部。震度3が、東京23区、埼玉北部、群馬南部などとなっています。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。高層ビルや高層マンションの方は、震源から遠く離れていても、もうしばらく「長周期地震動」に気を付けてください。長