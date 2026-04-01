記者「キックオフ1時間前です。すでに多くの日本人ファンが訪れているほか、沿道も多くのファンで埋め尽くされています」多くの日本人ファンも応援に駆けつけたウェンブリースタジアム。劇的な勝利となった日本代表にファンも興奮冷めやらぬ様子でした。「1対0です。日本勝ちました。ありがとうございます」「（鈴木）彩艶選手と佐野海舟選手がちょっとレベル違って」ワールドカップに向けて大きな弾みとなった日本代表。現地、ロ