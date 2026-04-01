爆笑問題太田光（60）が、3月31日深夜放送のTBSラジオ「爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。占い師・細木数子さんとの思い出を語った。細木さんの50年を描くNetflix（ネットフリックス）シリーズ「地獄に堕ちるわよ」についてトーク。細木さんとの共演について太田は「俺らも1回出たな？」と回想。細木さんは00年代に放送されたTBS系「ズバリ言うわよ！」、フジテレビ系「幸せってなんだっけ〜カズカズの宝話〜」に出演す