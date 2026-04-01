宮内庁京都事務所は1日、交流サイト（SNS）のインスタグラムやユーチューブを活用した情報発信を始めた。京都市にある京都御所など管轄する施設の写真や動画を投稿し、皇室文化の魅力を届ける。新たに開設するのは「京都の御所と離宮」と名付けたインスタグラムの公式アカウントとユーチューブチャンネル。京都御所のほか、京都仙洞御所と桂離宮、修学院離宮について、建築物や庭園の風景、障壁画や調度類の写真や動画を随時投