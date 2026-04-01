元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（42）が1日、自身のインスタグラムを更新。新たな所属事務所を発表した。「いつも温かい応援を本当にありがとうございます」と書き出し「このたび、株式会社オールラウンドに所属する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と報告。「お声がけくださったオールラウンドのスタッフの皆様をはじめ、デビュー当時より節目ごとに支えてくださったアップフロントグループの皆