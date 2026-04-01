【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領がイランに求めているホルムズ海峡の即時開放に関し、米政権高官から軍事作戦の目標には含まないとの発言が相次いでいる。軍事作戦の早期終了をにらみ、軌道修正を図っているとみられる。外交トップのルビオ国務長官は３月３０日、中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラのインタビューで、イランが事実上封鎖する海峡は「作戦終了後」に開放されるとの認識を示した。米ＡＢＣテレビ