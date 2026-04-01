テレビ大阪の川北円佳アナウンサー（32）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。第2子妊娠と産休・育休に入ることを報告した。「このたび第二子を授かりました現在、妊娠9ヶ月に入りまして、あすから産休・育休を頂くことになりました」と伝え、スタジオで大きくなったおなかに手を添えて笑顔を見せるショットを公開した。さらに「2人目以降の妊娠ならではなのか、仕事や育児との両立の難しさを感じることもありましたが、職