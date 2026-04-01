元東方神起のジュンス（39）が、10年ぶりのアルバム「GRAVITY」を発表する。6月中にリリースする予定だ。自ら21年に立ち上げた芸能事務所Palmtree Islandは3月31日、「ジュンスが、5枚目のアルバム『GRAVITY』のリリースを決定し、6月に本格的な活動を再開する」と発表した。これまでミュージカル俳優として活発に活動してきたが、10年ぶりに正規アルバムをリリースし、本業の歌手に復帰することになる。またジュンスは同日、自身