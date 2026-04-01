外資系企業に勤める、年収1,200万円の会社員。人生では常に「評価される側の人間」でしたが、まさかの住宅ローンの審査落ちという憂き目にあいます。「俺が通らなければ誰が通るんだよ？」――いったい、なぜ高収入でも審査に落ちてしまうのでしょうか。理由を見ていきましょう。完璧なはずの「エリート会社員」が直面した、まさかの住宅ローン審査落ち「この年収でローン審査に落ちるなんて……」焦りと動揺でスマホを握りしめた