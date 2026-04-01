私（アヤノ）は、夫のヒロシと2人の子どもたち（コウ・4才、ミミ・2才）を育てています。義両親とは定期的に一緒にお出かけしてきました。そんななか義姉のキョウコさんが離婚。子どもたち（タロウ・8才、ジロウ・5才）を連れて義実家の近所に越してきました。それ以来、お出かけは義姉親子も必ず一緒です。どうやら義両親や義姉は、夫のことを甥っ子たちの「父親」代わりにしたいようです。この状況にモヤモヤする私は、心が狭い