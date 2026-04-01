女性にとって、結婚・出産のタイミングは人生における大きな選択のひとつ。特に出産する年齢は、その後の人生を大きく変えるポイントになりうるでしょう。今回の投稿者さんは出産のタイミングについて言及してくれました。『早く結婚して出産しても、育児が終わるころには40代。40歳を過ぎたら更年期の入り口じゃん。だったら若いうちに遊んでおいたほうがいいよね』20代で育児に追われる友人を横目に海外旅行を楽しむ時期、あるい