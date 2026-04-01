【特報！】西日本新聞meの会員様向けに新規の会員特典が始まります福岡ソフトバンクホークスの本拠地であるみずほPayPayドーム目の前のエンタメ施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」の飲食店、または館内のアトラクションで、飲食料や入場料の割引といった大変お得なサービスが受けられます。対象店舗は以下の通り※飲食店 ファイヤーホール4000 ウーロン茶1杯無料 MLB café FUKUOKA 飲食会計5%オフ、グッズ対象外