3月31日、タイガー・ウッズ（米国）が自身のSNSで活動休止を発表した。【実際の写真】拘留されたタイガー・ウッズ「私は自分の状況の深刻さを認識し、理解している。しばらくの間、治療に専念するため活動を休止し、自分の健康に集中したい。これは長期的な回復に向けて必要なことだ」「人として、プロとして、より健康で強くなって戻るための時間を取りたい。みんなの理解と支援に感謝するとともに、家族や愛する人、私自身のプラ