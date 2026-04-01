1日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午前10時現在は前日比84銭円高ドル安の1ドル＝158円78〜80銭。ユーロは59銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円71〜74銭。トランプ米大統領が対イラン軍事作戦を終了させるとの報道を受け、中東情勢の緊張緩和への期待が拡大。「有事のドル買い」が弱まり、ドルを売って円を買う動きが先行した。市場では「米国とイランの発信に注目が集まっている」（外