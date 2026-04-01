広中璃梨佳衣料品店「ユニクロ」は1日、女子陸上競技部に昨年の世界選手権東京大会女子1万メートル6位の広中璃梨佳（25）が入部したと発表した。3月31日付で日本郵政グループを退部していた。長崎県出身の広中は2021年東京五輪でも1万メートルで7位入賞。「世界に挑戦するランナー、夢を信じて未来を切り開く人材になれるよう、自分の可能性を試してみたいと思い、この決断に至った」とコメントした。