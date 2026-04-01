警察官を装う特殊詐欺事件に関与したとして、福岡県警が詐欺と窃盗の疑いで、フィリピンを拠点とする暴力団系の日本人集団「JPドラゴン」関係者の男女5人を逮捕する方針を固めたことが1日、捜査関係者への取材で分かった。フィリピン入管当局が昨年10月に拘束し、来週にも強制送還する見通し。捜査関係者によると、5人は元々JPドラゴンに加わり、詐欺事件に関わっていたとみられる。拘束されるまでフィリピンから日本の高齢者