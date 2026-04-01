スターバックスは、煎茶と抹茶を組み合わせた新作ティービバレッジをきょう・1日よりティー特化型店舗「スターバックス ティー＆カフェ」全国28店舗で発売する。わらび餅や黒蜜を使った和スイーツ仕立てのフラペチーノをはじめ、日本茶の奥深さを現代的に楽しめるラインアップとなっている。【画像】相性ばつぐん！赤桃を使ったデザートも登場今回の新商品は、抹茶のコクとうま味を引き立てるために開発した「煎茶ブレンド」と