ユニクロ女子陸上部は１日、２０２１年東京五輪女子１万メートル７位入賞の広中璃梨佳（２５）が同日付で加入したと発表した。広中は１９年に長崎・長崎商から日本郵政グループに入社し、東京五輪では５０００メートルでも当時の日本新記録となる１４分５２秒８４をマークして９位に入った。世界選手権には２２年オレゴン大会から３大会連続出場し、昨秋の東京大会では１万メートルで６位入賞。今年３月末で日本郵政グループを