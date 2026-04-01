気象庁によりますと、1日午前10時6分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を観測したのは真岡市。震度4を観測したのは白河市、水戸市、笠間市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、宇都宮市、栃木市、鹿沼市、小山市、大田原市、下野市、益子町、宮代町、野田市。震度3を観測したのは、須賀川市、鏡石町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、玉川村、浅川町、古殿町、日立市、土浦市、古河