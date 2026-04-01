（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領が米国時間の1日午後9時（日本時間2日午前10時）、イラン情勢について国民向けの演説を行う。米大統領報道官が発表した。ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官は、「米東部時間の明日午後9時、トランプ大統領が国民向けの演説を行い、イランに関する重要な最新情報を提供する」とX（旧ツイッター）に投稿した。これに先立ちトランプ大統領はホワイトハウスの執務室で「多分2週間以