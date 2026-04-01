気象庁によりますと、1日午前10時6分ごろ、東北・関東地方で震度5弱の地震がありました。震度5弱を観測したのは、栃木南部、震度4を観測したのは、栃木北部、福島中通り、茨城北部、茨城南部、埼玉南部、千葉北西部、震度3を観測したのは、埼玉北部、群馬北部、群馬南部、東京23区となっています。