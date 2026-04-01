【孫子の兵法】絶対に負けるリーダーの『6つの失敗パターン』とは？敗北必至の組織的過失 自ら敗北の道を進んでしまうことのないように 孫子が警告する「敗北必至」の6つの軍隊パターン 四散・弛緩・落胆：規律と士気が崩れる理由 孫子は敗北必死の六つのパターンを列挙している。それは、四散しやすい軍隊、規律がだらけた軍隊、士気の落ち込んだ軍隊、崩壊しかかった軍隊、統制の混乱した軍隊