神社では、どんな行事を行っているの？生活を豊かにする神社の年中行事とは 多数の祭り。なかでも祈年祭・新嘗祭・例祭が重要 実は神主が常駐している神社では、毎日祭りが行なわれています。日供祭というもので、早朝に神前に神饌（神様の食事）をお供えして御神恩に感謝し、世の平穏を祈るものです。参拝者が訪れる前に行われることが多いのでご存じないかもしれませんが、これも大事な祭りの1つです。 神社で行われる祭りは