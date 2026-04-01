正しく押せていない人が多数！血圧を下げるために知っておきたい効果的なツボ押しのコツ 10秒かけて「徐々に力を入れて、徐々に力を抜く」 一気に押して離すはNG。筋肉が硬直してツボに届きません。ゆっくりと押すと、筋肉が緩んだ状態で指がツボに入りやすくなります。また、ゆっくりと押しながら息を吐くことで副交感神経が働き、降圧効果が高まります。 ツボ押しの効果を最大限引き出すには「正しい位置を正しい角度で押す」