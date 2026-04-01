食後の仕事が眠くならないランチのとり方 自律神経の急転換を防ぐ 昼食後に、どっと疲れを感じたり眠気に襲われたりすることがあります。これは食事中に交感神経が一気に優位になり、食後は一転して副交感神経が優位になる「急転換」からくるもの。 食事中は「食べる」という行為で体が活発に動き、副交感神経の働きが高まります。車に例えればアクセル全開の状態。 しかし食後は血流が消化器官に集中し、脳の血流が不足して頭