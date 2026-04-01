豪州の住宅建設許可が驚異的な回復見せる利上げ観測を後押し 強い建設許可が豪中銀の追加利上げ観測を後押ししている。 豪州2月の住宅建設許可件数は+29.7%と予想の+5.5%を大きく上回る増加となった。前回の-7.2%から急回復、2022年2月以来の高水準となった。 クイーンズランド州などで開発計画が急速に進み、集合住宅の許可件数が100%超増加したことが影響した。記録的な移民流入による人口増を受け住宅需要が高