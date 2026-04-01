◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）メジャー通算２１１勝、サイ・ヤング賞３度のマックス・シャーザー投手（４１）が今季初先発し、６回４安打１失点、４奪三振と好投した。今季初登板となったマウンドで２回には２死一、二塁のピンチを背負ったが動じない。見逃し三振を奪って無失点で切り抜けた。その後も走者を許しながらも１５０キロ前後の直球やチェンジアップを