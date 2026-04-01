古垛遺跡で発掘された仰韶文化中期の土器窯。（太原＝新華社配信）【新華社太原4月1日】中国の山西省考古研究院は、同省河津市古垛（こだ）村の南で新石器時代仰韶（ぎょうしょう）文化の初期から中期に属する遺跡を発見したと明らかにした。仰韶文化初期の遺跡が確認されていなかった汾河（ふんが）下流域の考古学的空白を埋める成果となった。山西省考古研究院が運城市（河津市を管轄する市）の文物保護センター