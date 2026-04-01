元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が1日、自身のインスタグラムを更新。フリー転身1年で心境をつづった。「NHKを卒業してからちょうど1年が経ちました」と中川。「振り返るとこの1年は新しい環境に緊張や不安を感じながらも、とにかく毎日が楽しくて仕方なくてただ、それと同時にまわりの声が気になって、人生で1番エゴサをしてしまった日々でもあったと思います...笑」と告白した。「応援の言葉もそうでないもの