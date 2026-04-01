大阪・朝日放送（ABCテレビ）を3月末で退社した増田紗織アナウンサー（29）が1日に自身のインスタグラムを更新。大手芸能事務所「ホリプロ」に所属することを正式発表した。「これまでの活動を活かしながら新しい道も模索できるのではないかと思っていたところ、幸せなご縁に恵まれ、本日よりホリプロに所属させていただくことになりました」と報告。「ABCの局アナの頃から担当している探偵ナイトスクープのように、バラエテ