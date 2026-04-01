3月31日をもってABCテレビを退社した増田紗織アナウンサー（29）が4月1日、自身のインスタグラムを更新。同日からホリプロに所属すると発表した。【写真】笑顔の写真を添えて…ホリプロに所属を発表した増田紗織アナ「これまでの活動を活かしながら新しい道も模索できるのではないかと思っていたところ、幸せなご縁に恵まれ、本日よりホリプロに所属させていただくことになりました」と報告した増田アナ。「ABCの局アナの頃か